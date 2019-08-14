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الجيش يستعيد السيطرة على كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس في ريف إدلب

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على قرى كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس في ريف إدلب الجنوبي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع لهم فيها.


وذكر مصدر عسكري  أن “قواتنا المسلحة العاملة في محافظة حماة استعادت السيطرة على كفر عين-خربة مرشد- المنطار- تل عاس” في ريف إدلب الجنوبي.


وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن تكبيد التنظيمات الإرهابية التي كانت متمركزة هناك خسائر كبيرة في المعدات والأفراد.


وقضت وحدات الجيش العاملة على محور سكيك وتل سكيك في ريف إدلب الجنوبي أمس على العديد من الإرهابيين فى تل ترعى ومحيط التمانعة وسط حالة من التخبط والانهيار في صفوف المجموعات الإرهابية أمام ضربات الجيش التي أجبرت من تبقى من إرهابييها في تلك المناطق على الفرار باتجاه مدينة خان شيخون أحد أكبر معاقل الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي.