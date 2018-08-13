الجيش يحكم سيطرته على الحدود الإدارية لريف السويداء الشرقي ويطوق إرهابيي “داعش” في تلول الصفا

وسعت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نطاق سيطرتها في بادية السويداء الشرقية بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش”.

وذكر مصدر ميداني في السويداء أن وحدات من الجيش حققت تقدما جديدا في ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في عمق البادية واحكمت السيطرة على الحدود الادارية لريف السويداء الشرقي بشكل كامل بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم.

وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها ضد تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي على اتجاه الحدود الادارية لريف دمشق بعد السيطرة على تل منط الحصان محققة تقدما باتجاه أرض البيضا والرحبة مبينا أن وحدات الجيش طوقت تجمعات الإرهابيين في تلول الصفا بعد قطع جميع خطوط إمدادهم باتجاه التلول.

إلى ذلك تابعت وحدات الهندسة في الجيش تمشيط المناطق المحررة في عمق بادية السويداء وإزالة وتفكيك العبوات الناسفة والألغام والمفخخات التي خلفها إرهابيو تنظيم “داعش”.

وحررت وحدات من الجيش أمس خربة الامباشي والهيبرية والشهرية ورسوم مروش وزريبية ووادي الرمليان ووادي شجرة وزملة ناصر والنهيان وتل علم وعززت سيطرتها على سد الزلف والقلعة القديمة وتلول القنطرة وسوح النعامة وأرض الكراع بعد معارك عنيفة أدت إلى سقوط العديد من القتلى بين صفوف الإرهابيين وتدمير سيارتين مزودتين برشاش 23 مم.