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الجيش يحرر مساحة ١٣٣٠ كلم٢ في ريفي حلب وادلب

الجيش يحرر مساحة ١٣٣٠ كلم٢ في ريفي حلب وادلب

خريطة توضح وضعية السيطرة في ريف حلب الجنوبي الغربي وريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد التقدم الذي أحرزه الجيش العربي السوري في المنطقة عقب المعارك مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها.

ووفقاً لهذا التقدم الجديد، باتت المساحة التي حررها الجيش العربي السوري من التنظيمات الإرهابية منذ بدء عملياته في ريفي حلب الجنوبي الغربي وادلب الجنوبي الشرقي تقدر بحوالي ١٣٣٠ كلم مربع، وباتت قواته على مسافة ٩ كلم من مدينة ادلب (مركز المحافظة) و ٣ كلم عن مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي