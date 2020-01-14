الجيش يحبط هجوماً للمجموعات المسلحة في إدلب ويسقط طائرة مسيرة في حماة

حاول مسلحو “جبهة النصرة” تنفيذ اعتداء على مواقع للجيش العربي السوري، في ريف إدلب الشرقي وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن بدء سريان الهدنة في المحافظة، في حين تمكن الجيش السوري من إحباط هذا الهجوم.



وأكد مصدر عسكري أن الجيش السوري تمكن صباح يوم أمس الاثنين من إحباط هجوماً للمجموعات المسلحة على نقاط له بمحور جرجناز في ريف إدلب الشرقي.



وأفاد المصدر بأن الجيش استهدف بصواريخه نقاط تمركز المجموعات المسلحة في الدانا والحامدية ومعرة النعمان وتلمنس وقرية الدير الغربي في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، محققاً فيها إصابات مباشرة.



من جهته، أشار “المرصد” المعارض إلى أن “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معها لا يروقها الهدوء السائد في المنطقة فتعمل على خرقه باستهداف مناطق سيطرة الجيش السوري في حلب وحماة وإدلب واللاذقية.



وفي سياق متصل، أكدت قناة “الإخبارية السورية” أن المضادات الجوية السورية أسقطت طائرة مسيرة في محافظة حماة، موضحة أن الطائرة كانت مزودة بصواريخ حاولت استهداف مهبط للمروحيات بمنطقة جب رملة في ريف حماة.



وبدأ أول أمس الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب وفقاً لاتفاق توصل إليه الطرفان الروسي والتركي، فيما أعلنت الدولة السورية ووزارة الدفاع الروسية بعد الإعلان عن بدء العمل في هذا القرار عن فتح 3 معابر إنسانية لتأمين خروج المدنيين من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، وذلك بعد تأمين مراكز للإيواء.