الجيش يحبط هجوم إرهابيين على محور مسحرة – العجرف بريف القنيطرة

أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري ظهر اليوم هجوما لمجموعات إرهابية على النقاط العسكرية في محيط قرية جبا وتل كروم جبا بالريف الشرقي للقنيطرة.

واشتبكت حدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة مع مجموعات إرهابية تسللت من محور مسحرة “أم باطنة” العجرف باتجاه بعض النقاط العسكرية في محيط قرية جبا وتل كروم جبا بالريف الشرقي.

وانتهت بإحباط محاولة التسلل بعد سقوط أغلبية الإرهابيين المهاجمين بين قتيل ومصاب وتدمير إحدى آلياتهم بينما لاذ الباقون بالفرار تاركين أسلحتهم وقتلاهم.

وتنتشر في بعض قرى وبلدات ريف القنيطرة مجموعات إرهابية تتبع في معظمها لتنظيم “جبهة النصرة” وتتلقى مختلف أنواع الدعم اللوجستي والتسليحي من كيان العدو الإسرائيلي الذي يقوم بنقل مصابي الإرهابيين للعلاج في مشافيه داخل الأراضي المحتلة.



كما دمرت وحدة من الجيش العربي السوري آلية تابعة للتنظيمات الإرهابية على طريق مؤدية إلى قرية العنكاوي في أقصى ريف حماة الشمالي الغربي.

ورصدت وحدة من الجيش تحرك سيارة تقل عددا من الارهابيين على طريق العنكاوي-قليدين بريف حماة الشمالي الغربي وتعاملت معها بالسلاح المناسب ما أدى إلى تدميرها ومقتل الإرهابيين بداخلها.

و تمنع عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها وحدات الاستطلاع في محيط مناطق انتشار التنظيمات الارهابية بريف حماة الشمالي الغربي تسلل وإمداد الارهابيين الذين يعتدون على النقاط العسكرية المنتشرة في المنطقة حيث تتصدى لها وحدات الجيش وتوقع في صفوفهم قتلى ومصابين.

وتنتشر في ريفي حماة وإدلب المتجاورين مجموعات إرهابية تتبع في معظمها الى تنظيم جبهة النصرة الارهابي ابرزها ما يسمى “جيش العزة” و”الحزب التركستاني” المدعومين من قبل النظام التركي وتنفذ هذه التنظيمات اعتداءات متكررة على المنازل السكنية في القرى والبلدات المحيطة بمناطق انتشارها.

سانا