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الجيش يحبط محاولة إدخال عربة مفخخة باتجاه دمشق.

 

أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري محاولة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية إدخال سيارة مفخخة يقودها انتحاري باتجاه مدينة دمشق.

وقال مصدر عسكري: “رصدت إحدى الوحدات العسكرية المتمركزة في جوبر مساء أمس عربة مفخخة حاولت المجموعات الإرهابية إرسالها باتجاه مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر: إن “عناصر الوحدة قاموا بتدمير العربة وقتل الإرهابي الانتحاري الذي كان يقودها”.

وتنتشر في أجزاء من حي جوبر والغوطة الشرقية مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية تحتجز مئات المدنيين وتعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في دمشق وريفها حيث أطلقت اليوم 21 قذيفة على منطقة العباسيين وباب توما وضاحية الأسد السكنية بحرستا ومخيم الوافدين.

 

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