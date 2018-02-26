الجيش يحبط محاولة إدخال عربة مفخخة باتجاه دمشق.

وقال مصدر عسكري: “رصدت إحدى الوحدات العسكرية المتمركزة في جوبر مساء أمس عربة مفخخة حاولت المجموعات الإرهابية إرسالها باتجاه مدينة دمشق”.

وقال مصدر عسكري: “رصدت إحدى الوحدات العسكرية المتمركزة في جوبر مساء أمس عربة مفخخة حاولت المجموعات الإرهابية إرسالها باتجاه مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر: إن “عناصر الوحدة قاموا بتدمير العربة وقتل الإرهابي الانتحاري الذي كان يقودها”.

وأضاف المصدر: إن “عناصر الوحدة قاموا بتدمير العربة وقتل الإرهابي الانتحاري الذي كان يقودها”.