الجيش اليمني يستهدف القوات السعودية بـ 4 صواريخ في حجة

استهدفت وحدات الصواريخ في الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع سعودية في محافظة حجة بأربعة صواريخ من نوع زلزال1.



ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إنه تم إطلاق 4 صواريخ من نوع زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على مواقع وتجمعات للمرتزقة في جبهة حيران خلفت قتلى في صفوفهم وإحراق مخزن أسلحة.



من جهة أخرى لقي 13 مرتزقا مصرعهم في عمليات قنص نفذتها وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية في جبهتي حيران وحرض الحدوديتين.



وكان وحدات من الجيش واللجان الشعبية استهدفت أمس بصاروخ زلزال1 عددا من مرتزقة قوات العدوان السعودي في محافظة حجة غرب اليمن.