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الجيش الليبي يتصدى لهجوم مسنود بطائرات للنظام التركي

أعلن الجيش الليبي في قيادة المشير خليفة حفتر عن تصديه لهجوم مسلح ساندته طائرات مسيرة تابعة للنظام التركي في طرابلس.

ونقل موقع “بوابة الوسط” الليبي عن الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري قوله في مؤتمر صحفي: كبدنا القوات المهاجمة خسائر في الأرواح حيث سقط نحو 26 أو 27 قتيلاً في منطقتي وادي الربيع ومحور عين زارة في العاصمة طرابلس، لافتاً إلى استمرار الاشتباكات في محاور طرابلس.

وجدد المسماري التأكيد على انخراط النظام التركي بدور مشبوه في ليبيا، وبدعم الميليشيات والجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم “القاعدة” و”الإخوان المسلمين” في معركة بنغازي، وقال: إن النظام التركي يدخل المعركة في طرابلس بشكل رسمي بقواته، مشيراً إلى مشاركة عسكريين نظاميين أتراك في العمليات بشكل مباشر في طرابلس.

وأوضح المسماري أن الجيش الليبي توصل إلى قيام ضابط تركي بقيادة الطائرات المسيرة وطاقم تركي بتدريب ستة جنود على استخدام المدرعات التركية.