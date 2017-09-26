الجيش العربي السوري يتقدم برياً لتعزيز دفاعاته في جبل الثردة

يدفع الجيش السوري بتجهيزاته العسكرية وقواته البرية للبقاء والتثبيت داخل جبل “الثردة” الاستراتيجي، الذي يقع إلى الجنوب من المطار بحوالي الخمسة كيلومترات ويشرف عليه، فالقيادة العسكرية السورية تعلم جيداً أهمية تطويق محيط المطار وجعله آمناً للملاحة الجوية.

باشرت وحدات الجيش السوري بعملية التحصين وإزالة مخلفات تنظيم “داعش” التي زرعها في أطراف الجبل، كما عمدت الجرافات على فتح طرق جديدة وممرات لنقل المعدات نحو التلال، فيما نشر أسلحة ثقيلة من مدفعية وراجمات صواريخ، إضافة لمراصد لمراقبة تحركات المسلحين ولدعم الهبوط الآمن للطائرات المروحية والحربية، كذلك المدنية كطائرات الشحن، التي وصل بعضها إلى مدارج المطار.