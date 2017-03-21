الجوع يقتل 26 شخصاً في الصومال

قالت إذاعة الحكومة الاتحادية على موقعها الالكتروني إن 26 شخصا على الأقل ماتوا جوعا في ولاية جوبا لاند بجنوب #الصومال في يوم ونصف اليوم.

وتواجه الصومال مثل دول أخرى في المنطقة جفافا شديدا قتل الماشية وخفض المحاصيل وترك 6.2 مليون شخص أي نحو نصف السكان في حاجة لمساعدات غذائية.

ونقل الموقع عن محمد حسين مساعد وزير الداخلية في جوبا لاند قوله إن الجفاف الشديد قتل هؤلاء الأشخاص خلال 36 ساعة حتى أمس الاثنين في بلدات مختلفة في منطقتي جوبا وجيدو بوسط الولاية.

وقال حسين: “الناس في هذه المناطق يحتاجون لمساعدات عاجلة”.

وقال سكان إن أغلب البلدات المتضررة يسيطر عليها مقاتلو “حركة الشباب الإسلامية” التي تشن حملة عنف للإطاحة بالحكومة الاتحادية المدعومة من الغرب في مقديشو.

المصدر: رويترز