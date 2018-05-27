الجهات المختصة تسوي أوضاع عشرات المسلحين وتواصل تطهير ريف حمص الشمالي من مخلفات الإرهابيين
مرسوم بإعفاء رئيس مجلس مدينة درعا من منصبه
الجيش يقضي على إرهابيين من “النصرة” ويدمر أوكاراً لهم بريف حماة الشمالي الغربي
البنتاغون يعلق على قصف مطار الضبعة في حمص
اعتداء إسرائيلي في ريف حمص
ما هو الرهان الروسي على التسوية في سوريا ؟
يومياً .. السوريون ينفقون 585 مليون ليرة على التدخين !!
الجيش السوري يحبط تسللا لـ “جبهة النصرة” شمال حماة
تفاصيل تُنشر لأول مرّة من داخل مخابر تحليل DNA جثامين الشهداء وضحايا الإرهاب
غارات أميركية على الجيش السوري: مساندة «داعش» في البادية
دمشق: «الوجود الإيراني» قرار سوريّ ..«معركة الجنوب» رهن مسار «المصالحات»
الجيش يصد هجمات لـ«داعش» في البادية
الرئيس الأسد : روسيا شريكة بالانتصارات في سورية ولن نتوقف حتى القضاء على آخر إرهابي
سوريا تكشف الهدف الحقيقي وراء قصف آبار النفط
مصادر في “المركزي”: سيلحظ السوريون تحسناً في الفترات القادمة

الجهات المختصة تسوي أوضاع عشرات المسلحين وتواصل تطهير ريف حمص الشمالي من مخلفات الإرهابيين

استكمالا لاتفاق إخراج الإرهابيين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي تواصل الجهات المختصة عمليات تسوية اوضاع المسلحين الذين رفضوا الخروج وذلك تمهيدا لعودتهم الى ممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية.

وقامت الجهات المختصة في حمص اليوم بتسوية أوضاع عشرات المسلحين الذين سلموا أسلحتهم الخفيفة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يخل بأمن الوطن والمواطنين.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في الـ 16 من الشهر الجاري إعادة الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بعد إرغام الإرهابيين على تسليم أسلحتهم والخروج إلى شمال سورية.

وأحدثت الجهات المختصة وبهدف الإسراع في تسوية أوضاع المسلحين عدد من المراكز لاستلام الأسلحة الخفيفة من المسلحين في مدينة الرستن وبلدات تلبيسة والدار الكبيرة وتلدو.

وتسير تسوية أوضاع المسلحين بالتوازي مع استمرار عناصر الهندسة بتمشيط القرى والبلدات والمدن في الريف الشمالي لتطهيرها من مخلفات الإرهابيين وتأمينها بشكل كامل لتمكين المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي.

وكانت الجهات المختصة عثرت أمس في قرية الغنطو على ورشة لتصنيع قذائف الهاون وكميات كبيرة من القذائف والذخيرة وأقنعة واقية من مخلفات الإرهابيين.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.