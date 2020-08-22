الثانويات النسوية في اللاذقية تتحول لإنتاج الكمامات القماشية

صرح مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل أنه تم “استلام ٤٠٠متر قماش بهدف قيام المعلمات والموجهات في الثانويات النسوية ومعهد الاقتصاد المنزلي بتصنيع ١٠٠٠٠ كمامة”.



وأشار أبو خليل إلى أنه “تم انجاز ٥٠% من العمل وضمن مواصفات عالية وجودة ممتازة وسيتم إنجاز العمل بأسرع وقت ممكن ووضع الكمامات تحت تصرف وزارة التربية”.



وأكد أبو خليل أن الكمامات القماشية التي يتم تصنيعها في الثانويات النسوية معقمة ومغلفة و قابلة للاستخدام بشكل مستمر بعد الغسل والتعقيم”.



وبيّن أبو خليل أنه “سبق أن خصصت وزارة التربية للمديرية ٣٠٠متر قماش بالدفعة الأولى و٣٠٠متر بالدفعة الثانية وتم تصنيع ١٤٤٥٠كمامة منها، حيث زودت مديرية التربية الثانويات والمعهد بكل ماتحتاجه من متممات العمل كالخيوط والمطاط”.



يشار الى أنه في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا تقوم وزارة التربية بتزويد مديريات التربية في المحافظات بالقماش الخاص بتصنيع الكمامات الطبية للتصدي للوباء من خلال دعم الاجراءات الاحترازية بوسائل الوقاية.



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