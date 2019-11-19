التميز والإبداع تعلن نتائج المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد العلمي

أعلنت هيئة التميز والإبداع يوم أمس الاثنين 18/11/2019 نتائج اختبارات المرحلة الثانية على مستوى المناطق من منافسات الأولمبياد العلمي السوري لطلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات.



وأشارت الهيئة في إعلانها إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج في اختصاصات “الرياضيات الفيزياء الكيمياء علم الأحياء والمعلوماتية” من خلال موقعها الإلكتروني.



وكانت الهيئة أجرت بالتعاون مع مديريات التربية بالمحافظات في الحادي عشر من الشهر الجاري اختبارات المرحلة الثانية للطلاب المتأهلين من تصفيات المدارس ”المرحلة الأولى” وذلك بالتوقيت نفسه وعلى مدى ساعتين.



وحددت الهيئة، أن تجرى اختبارات المرحلة الثالثة على مستوى المحافظات في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وعلى الطلاب مراجعة مديريات التربية في كل محافظة لمعرفة مراكز الاختبار.



وتقام منافسات الأولمبياد العلمي السوري بطريقة هرمية ومتتالية تبدأ بالمدارس ومن ثم على مستوى المناطق، وبعدها على مستوى المحافظات وثم على مستوى سوريا، لتبدأ بعدها رحلة التأهيل والتدريب بدءاً من المحافظات وصولاً إلى التدريب المركزي من خلال الملتقى العلمي الذي يقام بدمشق في صيف كل عام استعداداً للمشاركات العالمية.



سانا