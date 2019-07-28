التعليم العالي يحدد آلية منح المساعدات الامتحانية وفق النظام الفصلي المعدل

أصدر مجلس التعليم العالي قرارا حدد بموجبه آلية منح المساعدات الامتحانية للطلاب وفق النظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية.



وجاء في القرار “تعد مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني من النظام الفصلي المعدل كتلة واحدة في مجال منح المساعدات الامتحانية”.



ويمنح الطالب المساعدة الامتحانية بنتائج امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2018-2019 وفق ما يلي:”منح الطالب علامتان في مقرر واحد أو في مقررين إذا أدت إلى تبديل وضعه “منقول/ ناجح/ تخرج” أو دخوله إلى الدورة الصيفية سواء أكان المقرر أو المقرران في الفصل الدراسي الأول أم في الفصل الدراسي الثاني أم في الفصلين معا.



ويمنح الطالب ست علامات في مقرر أو في مقررين إذا أدت إلى عدم استنفاده، سواء أكان المقر أو المقرران في الفصل الدراسي الأول أم في الفصل الثاني أم في الفصلين معا.



وتحتسب الدورات الخمس متتالية الممنوحة للطلبة لطلاب السنة الأخيرة من ضمنها الدورة التي لا يحق للطالب الدخول إليها كما تعد الدورة الصيفية من الدورات الخمس المتتالية ولا يحق للطالب الدخول إليها إذا كان يحمل أكثر من 8 مقررات.



ويمنح الطالب الذي تقدم إلى الدورة الرابعة في الفصل الثاني من العام 2018-2019 وكان يحمل أكثر من 8 مقررات ولا يحق له الدخول إلى الدورة الخامسة “الدورة الصيفية” المساعدة الامتحانية بعلامتين أو بست علامات في “مقرر واحد أو في مقررين” إذا أدت إلى دخوله إلى الدورة الصيفية.



ويعطى الطالب الذي تقدم إلى الدورة الرابعة في الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019 وكان يحمل أكثر من 8 مقررات و”لا يستفيد من المساعدات الامتحانية” دورة بديلة في الفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020 ويسمح له بالتقدم فيها إلى مقررات الفصل الأول والثاني.



وتعد مقررات الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019 ومقررات الفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020 كتلة واحدة لطلاب المرسوم رقم 69 لعام 2019 حصرا الذين لا يحق لهم الدخول إلى الدورة الصيفية.



وتمنح المساعدة بنتائج امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020 وفقا لأحكام هذا القرار على أن يتقدم الطالب إلى امتحانات مقررات الفصل الأول للعام الدراسي 2019-2020.



ولا تعد المقررات الإدارية الممنوحة في العام الدراسي 2017-2018 لعام واحد فقط من ضمن المقررات لجهة منح المساعدة الامتحانية، إذا أدت إلى دخول الطالب الدورة الصيفية وتعد هذه المقررات مرسبة في نهاية العام.



ولا تؤثر أحكام هذا القرار في المساعدات الامتحانية التي منحت للطالب في الفصل الأول من العام الدراسي 2018-2019 وفق الأسس المعتمدة.



الجدير بالذكر أن مجلس التعليم العالي قرر تطبيق النظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية على جميع الطلاب المستجدين والقدامى بدءاً من العام الدراسي الحالي.



حيث تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين وثلاث دورات امتحانية، تشمل امتحانات كل فصل مقرراته فقط، أما امتحان الدورة الصيفية فيشمل مقررات الفصلين معاً ويحق للطالب الدخول إليه إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.



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