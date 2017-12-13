التعاون بين روسيا وسورية متواصل لمواجهة "جبهة النصرة"

أعلن مستشار وزير الإعلام السوري د.علي أحمد أن انسحاب القوات الروسية من سورية لا يعني التوقف الكامل عن المواجهة المشتركة للإرهاب وبعد انهيار "داعش" يجب أن تعالج مسألة "جبهة النصرة". وقال أحمد بالنسبة "لجبهة النصرة" ستواصل المحادثات بين الجانبين السوري والروسي من أجل ضرب كل هذا الإرهاب نحن تعاونا حتى بداية العمليات المشتركة وسنواصل التعاون بعدها هذه التفاصيل تخص العسكريين.