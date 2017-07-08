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التظاهرات تحرم ميلانيا ترامب من مغادرة مقر إقامتها في هامبورغ

أعلنت الناطقة باسم ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ميلانيا لم تستطع مغادرة مقر اقامتها في مدينة هامبورغ والمشاركة في فعاليات على هامش أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المدينة بسبب محاصرته من قبل المتظاهرين.

وكانت الشرطة فى مدينة هامبورغ طلبت في وقت سابق أمس تعزيزات من مناطق أخرى فى البلاد لمواجهة المتظاهرين على هامش قمة مجموعة العشرين كما شهدت المدينة خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين مناهضين لقمة العشرين أسفرت عن وقوع إصابات وسط استنفار أمني.

وقالت الناطقة لوكالة الأنباء الألمانية دي بي آيه “حتى الآن لم نحصل على تصريح من الشرطة لمغادرة المقر” كما أكد مصدر مقرب من وفد الرئيس الأمريكي إلى قمة العشرين هذه المعلومات لوكالة فرانس برس.

وانطلقت فى مدينة هامبورغ الألمانية في وقت سابق اليوم أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة رؤساء الدول المنضوية في هذه المجموعة أو ممثلين عنهم وتسعة بلدان كضيوف ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وكالات

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