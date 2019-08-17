التربية تصدر نتائج الدورة الثانية لشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج الدورة الثانية لعام 2019 لشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية.



وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إن عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 69503 طلاب وطالبات نجح منهم 61691 طالبا وطالبة وبذلك تكون نسبة النجاح 76ر88 بالمئة وبلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 26300 طالب وطالبة نجح منهم 22176 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 32ر84 بالمئة كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 1001 طالب وطالبة نجح منهم 806 طلاب وطالبات بنسبة نجاح 52ر80 بالمئة.



وبالنسبة للثانوية المهنية النسوية أوضحت الوزارة أن عدد المتقدمين بلغ 595 طالبا وطالبة نجح منهم 407 طلاب وطالبات وبذلك تكون نسبة النجاح 40ر68 بالمئة فيما بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية الصناعية 4989 طالبا وطالبة نجح منهم 3596 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 08ر72 بالمئة أما بالنسبة للثانوية المهنية التجارية فبلغ عدد المتقدمين 2115 طالبا وطالبة نجح منهم 1587 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 04ر75 بالمئة.



وكانت وزارة التربية أصدرت في العاشر من الشهر الماضي نتائج الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية ووصلت نسبة النجاح بالفرع العلمي إلى 27ر59 بالمئة والأدبي 33ر41 بالمئة وفي الثانوية المهنية النسوية 78ر66 بالمئة والصناعية 05ر49 بالمئة والتجارية 39ر38 بالمئة.



وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدورة الأولى من شهادة الثانوية في حزيران الماضي أكثر من 240 ألف طالب موزعين كالتالي 78946 للفرع الأدبي و123584 للفرع العلمي و2144 للشرعية و15386 للصناعية و2708 للنسوية و17414 للتجارية.