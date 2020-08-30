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التحالف السعودي يستهدف 3 محافظات يمنية بـ 18 غارة جوية

شن طيران “التحالف العربي” بقيادة السعودية، ضربات جوية مكثفة على محافظات مأرب والبيضاء والحديدة في اليمن.

ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن “طيران التحالف العربي شن 13 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 8 غارات على مديرية العبدية جنوبي مأرب، و5 غارات أخرى على مديريتي مجزر وصرواح شمال وغرب مأرب”.

وأضافت “المسيرة”، أن “التحالف استهدف محافظة البيضاء وسط اليمن، بـ 3 غارات على مديريتي ناطع والملاجم شمال البيضاء”.

كما شن طيران التحالف السعودي “غارتين جويتين بطائرة استطلاع مقاتلة على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، استهدفت إحداها منزل رجل دين يدعى يحيى حمود الأهدل، وأسفرت عن وفاته”.

وكان طيران التحالف السعودي قد شن في 17 آب الجاري، أكثر من 66 غارة جوية على عدد من المحافظات في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف السعودي الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار من عام 2015 الفائت، حرباً على اليمن، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.

يذكر أن حصيلة الضحايا الأطفال الذين قضوا إثر الغارات السعودية في الفترة الممتدة بين 17 حزيران، و15 تموز الفائت، 12 طفل إضافة إلى وجود 20 جريح.