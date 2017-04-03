البشير: لتشكيل محكمة إفريقية لأن الجنائية الدولية «مسيسة»

شدد الرئيس السوداني عمر البشير على ضرورة تشكيل محكمة عدلية إفريقية لتحقيق العدالة القائمة على البينة وليس على التلفيق، واصفا الجنائية الدولية «بالاستعمارية المسيسة».

وأكد البشير، في خطاب أمام المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في الدول الإفريقية، أنه «ثبت للجميع حقيقة تلك الأداة الاستعمارية الظالمة ما دعا الاتحاد الإفريقي لاتخاذ قرار بالانسحاب الجماعي منها».

كما وجاء في كلمته، أن «المؤتمر يمثل صحوة تعبر عن الموقف الإفريقي المتسم بالعدالة والصمود في مواجهة هذه المؤامرات، ويحمل رسالة قوية بأن القارة الإفريقية قادرة على تغيير الصورة النمطية التي رسمها الإعلام المستعمر». وانطلق المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في الدول الإفريقية، بمشاركة 34 دولة إفريقية ويتناول 102 قضية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، ويستمر ثلاثة أيام.

ومنذ 2009 تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهم «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في إقليم دارفور، إضافة إلى اتهامه بـ«الإبادة الجماعية»، فيما يرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة «استعمارية» موجهة ضد بلاده والأفارقة.

روسيا اليوم