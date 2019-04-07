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الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين ويعتدي على قرية مثلث الشهداء في الضفة

أصيب فتى فلسطيني بجروح وآخرون بحالات اختناق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.


وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح وآخرين بحالات اختناق.


وأصيب 70 فلسطينيا بجروح والعشرات بحالات اختناق أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة الثالثة والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان (انتصار الكرامة) في قطاع غزة.

 

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.


وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين جنوب نابلس وبيت فجار جنوب بيت لحم وقلقيلية وجنين واعتقلت خمسة فلسطينيين.


كما اقتحمت قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين جنوب شرق طولكرم بالضفة الغربية واعتدت على المزارعين واعتقلت أحدهم.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية شوفة واعتدت على المزارعين أثناء عملهم في أرضهم واعتقلت أحدهم.
وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال اقتحام مدنهم وقراهم والاعتداء عليهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.