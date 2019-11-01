الاحتلال يستولي على 409 دونمات من أراضي الفلسطينيين جنوب جنين

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على 409 دونمات من أراضي الفلسطينيين جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة وفا عن رئيس بلدية يعبد سائد زيد قوله إن سلطات الاحتلال استولت على 409 دونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدات يعبد وبرطعة وطورة وقفين والعرقة وزبدة ونزلة زيد وظهر العبد في جنين بهدف توسيع جدار الفصل العنصري.



وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال عمليات الاستيطان في الضفة الغربية حيث استولت في وقت سابق اليوم على ثلاثة آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل متجاهلة بذلك القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.