الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه الرافض لقرار ترامب بشأن القدس

وأضافت والستروم في تصريح صحفي في ختام لقاء لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: “أعتقد أن (إسرائيل) شعرت بقوتها من هذا القرار. ومع ذلك نلفت النظر إلى أن نتمسك بما نعتبره أكثر واقعية – حل للقضية يقوم على مبدأ الدولتين وتقديم المساعدة لطرفين بغية إجراء الحوار. إلا أنه الآن من الصعب فهم مستقبل سير هذه العملية”.