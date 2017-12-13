الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه الرافض لقرار ترامب بشأن القدس
أكدت مارغوت والستروم، وزيرة الخارجية السويدية أن الاتحاد الأوروبي جدّد موقفه الرافض لقرار الولايات المتحدة بشأن اعترافها بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).
وأضافت والستروم في تصريح صحفي في ختام لقاء لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: “أعتقد أن (إسرائيل) شعرت بقوتها من هذا القرار. ومع ذلك نلفت النظر إلى أن نتمسك بما نعتبره أكثر واقعية – حل للقضية يقوم على مبدأ الدولتين وتقديم المساعدة لطرفين بغية إجراء الحوار. إلا أنه الآن من الصعب فهم مستقبل سير هذه العملية”.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الـ6 كانون الأول الحالي، أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) وستنقل سفارتها إلى هناك، في مخالفة لما جرت عليه السياسة الأمريكية.
المصدر: تاس
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