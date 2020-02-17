الإمارات تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الإصابات يتخطى الـ66 ألف في الصين

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى شخص يحمل الجنسية الصينية.



ووفقاً لوكالة “وام” الإماراتية، فإن وزارة الصحة أوضحت أن المصاب عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة، لافتة إلى أنه تم رصد المرض من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.



ولفتت الوكالة إلى أن عدد الإصابات المكتشفة بالفيروس في الإمارات وصل إلى 9 حالات، مبينة أنه تم شفاء 3 حالات منها، في حين لا تزال 6 حالات تتلقى الرعاية الطبية، وإحداها قيد الرعاية المكثفة والمتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي.



من جهة ثانية، أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان أي مركز انتشار فيروس كورونا، فرض حظر على حركة السيارات في أنحاء المقاطعة في محاولة لوقف انتشار الفيروس.



ووفقاً لموقع “بي بي سي”، فإنه من المقرر أن تجري السلطات الصينية فحص طبي دوري لسكان المقاطعة مع التأكيد على أنه لن يتم السماح لأي مؤسسة باستئناف العمل دون الحصول على تصريح من الحكومة المحلية.



وأكدت وزارة الصحة الصينية، أمس الأحد، إصابة 2009 أشخاص، ووفاة 142 آخرين بسبب الفيروس في عموم الصين، خلال 24 ساعة.



وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس عن حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا، حيث تخطى عدد الوفيات حاجز الـ 1500 شخص في الصين، فضلاً عن أن عدد الإصابات بلغ أكثر من 66 ألف.



يذكر أن هناك 500 مصاب بفيروس كورونا في 30 دولة مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس خارج الصين إلى أربع حالات في فرنسا وجزيرة هونغ كونغ الصينية والفلبين واليابان، حسب ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة.