الأولى من نوعها على مستوى المنطقة..عملية معقدة وبأيدٍ سورية

تمكن الطبيب الجراح السوري الدكتور باسل أحمد وفريقه الطبي من إجراء عملية "قص معدة بالتنظير" لمريضة عراقية تزن 356 كيلو غراما بنجاح في أحد مشافي مدينة كربلاء في العراق.



وأكد الدكتور باسل لوكالة "سبوتنيك" أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية، في حين تم تسجيل وزن 400 كيلو غرام في أوروبا بوقت سابق. وأشار الدكتور للوكالة أن العملية التي أجريت في مشفى "الإمام زين العابدين" في مدينة كربلاء تمت بنجاح لسيدة تزن 365 كيلو غراما، وتماثلت للشفاء.



وكتب الدكتور على صفحته الشخصية على "فيسبوك":



"نجحنا والحمد لله باجراء عمل جراحي مميز، مريضة تزن 356 كيلو غرام، أجرينا لها قص معدة بالتنظير والحمد الله تماثلت للشفاء".



وذكر الدكتور باسل في منشوره أسماء الأطباء المشاركين وأسماء الفريق الطبي الذي شاركه في العملية، ولفت إلى دور إدارة المشفى الإيجابي من حيث المساعدة في التحضير للعملية.