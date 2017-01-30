الأمم المتحدة: 17 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في القرن الأفريقي بسبب الجفاف

حذرت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة “فاو” أمس من أن التوقعات بعدم هطول أمطار خلال الشهرين المقبلين تهدد أكثر من 17 مليون شخص بالمجاعة في منطقة القرن الأفريقي.



ونقلت ا ف ب عن المنظمة قولها في بيان إن الجفاف الشديد الناجم عن قلة الأمطار يجتاح كلا من جيبوتي وأريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.



وقالت اريا هيلينا سيميدو نائبة المدير العام لشؤون المناخ والموارد الطبيعية في المنظمة “حان وقت التحرك.. وضع الجفاف في المنطقة مقلق للغاية وخصوصا في أغلبية مناطق الصومال وكذلك في مناطق جنوب وجنوب شرق إثيوبيا وشمال كينيا” مضيفة “إن الملايين في المنطقة مهددون بالمعاناة جراء انعدام الأمن الغذائي”.



وكانت منطقة القرن الأفريقي تعرضت عام 2011 لمجاعة بسبب جفاف شديد.

وكالات