الأمم المتحدة تخفض من ميزانية قوات حفظ السلام

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على خفض نحو 600 مليون دولار من الميزانية المقبلة المخصصة لقوات حفظ السلام.



وذكرت ا ف ب أن “الأمم المتحدة ستنفق 3ر7 مليارات دولار على عمليات حفظ السلام في الفترة الممتدة من 1 تموز 2017 الى 30 حزيران 2018 في مقابل 78ر7 مليارات دولار حالياً.



وهذا الاتفاق بين الدول الأعضاء يعتبر بعيداً عن طموحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي كان يريد أن يرفع تمويل عمليات حفظ السلام إلى 79ر7 مليارات دولار.



وقال المتحدث بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن “التمويل الذي تم إقراره “أقل بكثير مما كان لدينا العام الماضي” لكنه شدد على أن المنظمة الدولية ستفعل “كل ما هو ممكن لضمان تنفيذ مهماتها”.



ومهمات الأمم المتحدة الأكثر تأثراً بهذا الخفض في الميزانية ستكون في هاييتي ودارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكالات