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الأرصاد: طقس الأيام القادمة صيفيا عاديا ولا ؤ فيه

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا، حيث يكون طقس الأيام الثلاثة القادمة صيفيا عاديا لا موجات حارة فيه ودرجات الحرارة حول معدلاتها.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديمياً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية.

وتميل درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، ويستمر الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، سديمياً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحـر خفيف ارتفاع الموج.


كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل يوم الأربعاء والجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديمياً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية، سديمياً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية.