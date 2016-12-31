الأرصاد: أمطار متوقعة في مناطق متفرقة وثلوج فوق 1200 متر

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد احيانا خاصة فوق المناطق الساحلية وممزوجة بالثلج في المناطق الشمالية وثلجية على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر.



والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وغدا تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في معظم المناطق ويستمر الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق أماكن متفرقة وتكون الهطولات ممزوجة بالثلج في المناطق الشمالية وثلجية على المناطق التى يزيد ارتفاعها على 1000 متر.



وشهد عدد من المحافظات هطلات مطرية أغزرها 78 مم في البهلولية بمحافظة اللاذقية.



وحسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى بلغت كميات الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية ..في محافظة حمص.. 5ر8مم فى تلكلخ و5ر9 مم بالناصرة و11مم فى قلعة الحصن و3مم فى مرمريتا وفي العريضة7مم وفي شين8مم.



وفى محافظة حماة.. 5ر3مم في الحميري و2مم في محردة أما في منطقة الغاب فوصلت إلى 25 مم في شطحة و12مم في عين الكروم و9 مم في الكريم و8مم في أفامياو4مم في السقيلبية.



وفى محافظة طرطوس.. بلغت كميات الأمطار الهاطلة 6ر6مم في المدينة و9مم في القدموس و13مم في بانياس وصافيتا و14مم في حمام واصل و6مم بالدريكيش و10مم في الشيخ بدر و9 مم في مشتى الحلو و14مم في حمام واصل و4مم في الصفصافة.



وفي محافظة اللاذقية.. وصلت إلى1ر17مم في المدينة و34مم في المزيرعة و32مم في القرداحة و34مم في وادي قنديل و45مم في بوقا و78مم في البهلولية و72مم فى الحفة و8ر11مم بالقطيلبية.



و4ر21مم في مطار الباسل.



وفي محافظة حلب ..في عفرين 21مم و4مم في اعزاز و2مم في مدينة حلب.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: