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افتتاح معرض للقرطاسية ومستلزمات المدارس بطرطوس

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة في طرطوس اليوم معرضاً للقرطاسية ومستلزمات المدارس في عدد من صالاته ومراكزه والذي يتضمن تشكيلة واسعة من القرطاسية والألبسة والحقائب المدرسية بأسعار منافسة للسوق.

وبين مدير فرع المؤسسة يوسف حسن أن المعرض الرئيسي متواجد على مساحة طابق كامل في مبنى المؤسسة القديم بجانب مؤسسة المياه إضافة لمعارض فرعية في مراكز المدن الرئيسية في كل من بانياس والشيخ بدر والدريكيش وصافيتا والقدموس.

ولفت إلى أن المعارض المذكورة تضم تشكيلة واسعة من مستلزمات المدارس من ألبسة وأقلام ودفاتر لكافة المراحل الدراسية حتى الجامعية وبأسعار منافسة وأقل من الأسواق بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30 بالمئة مشيراً إلى الإقبال الواسع الذي تشهده صالات المؤسسة منذ لحظة افتتاح هذه المعارض.