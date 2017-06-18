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افتتاح مسجد لجميع الطوائف الإسلامية داخل كنيسة في برلين

قامت الناشطة النسوية الألمانية من أصل تركي، سيران أطيش، بافتتاح مسجد للمسلمين الليبراليين في برلين.
حظي المسجد الجديد باهتمام واسع، بعدما فتح أبوابه للطوائف المختلفة على حد سواء كما يعطي الفرصة للرجال والنساء في إمامة الصلاة وإلقاء الخطب، بالإضافة إلى أن امرأة هي التي تقوم بدور الإمام في المسجد.
تقرر أن يصلي ويخطب النساء والرجال على حد سواء في هذا المسجد الذي يطلق عليه اسم “ابن رشد-غوته”.
وتفتح أبواب المسجد للطوائف الإسلامية المختلفة على حد سواء، ولا يجب على النساء وضع غطاء الرأس أثناء الصلاة في المسجد.
جاء ذلك بعدما استأجرت المحامية والكاتبة أطيش قاعة داخل كنيسة “يوهانيس كيرشه” البروتستانتية بحي موابيت في برلين لإقامة المسجد.
ووفقًا لما ذكره موقع “دويتشه فيله” تأمل أطيش في إقامة مبنى خاص للمسجد على المدى القريب.

المصدر: سبوتنيك

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