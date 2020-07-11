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افتتاح مسبح شعبي جديد في اللاذقية .. والدخول 500 ليرة

ضمن خطة مجلس مدينة اللاذقية بالتوسع بالشواطئ الشعبية وتحسين الخدمات فيها ، افتتح المجلس اليوم مسبح اوغاريت كشاطئ شعبي وبأسعار رمزية. 

وبين الدكتور علي مهنا مدير الاملاك في المجلس انه تم تجهيز المسبح من كامل الخدمات وتوفير نقاط بيع لراحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم اضافة الى تجهيز المسبح بخيم وانارة ومشالح وحمامات ومواقف سيارات. 

وحدد المجلس تذكرة دخول الشخص الواحد  ب 500  ليرة سورية و تذكرة موقف السيارة ب  500 ليرة وحجز طاولة واربع كراسي بالف ليرة.