أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح المساجد لكافة صلوات الجماعة إضافة لصلاة الجمعة اعتباراً من يوم الأربعاء ٤ شوال ١٤٤١ هجرية الموافق ل ٢٧ أيار ٢٠٢٠ مع الالتزام بالضوابط الصحية وإجراءات السلامة العامة التي تم تعميمها على لجان المساجد.



وكانت الوزارة قد علقت صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية وذلك عملاً بفتوى المجلس العلمي الفقهي في الوزارة.



وشمل التعليق أيضاً وفق بيان الوزارة، كل الدروس الدينية والقرآنية في سائر المساجد حتى التاريخ ذاته وذلك حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد لأن أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي فيروس كورونا