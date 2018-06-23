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اغتصاب 5 ناشطات في الهند تحت تهديد السلاح

تعرضت خمس ناشطات يعملن في مجال مكافحة الإتجار بالبشر لاغتصاب جماعي تحت تهديد السلاح شرقي الهند.

وبعد أن شاركن في عرض مسرحي، أجبرت الناشطات على ركوب سيارة واغتصبن في منطقة معزولة، وفقا لما أكدته الشرطة 

وقالت الشرطة إنها تحقق في الواقعة، لكنها لم تلق القبض على أي مشتبه به حتى الآن.

وكانت الناشطات يشاركن في حملة توعية خاصة بمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع منظمة غير حكومية.

وقال مسؤول بالشرطة الهندية إن "فريق التمثيل النسائي أنهى العرض المسرحي الذي أُقيم في الشارع وتوجه إلى إحدى المدارس، لكن عددا من المسلحين اقتحموا المدرسة، واختطفوا خمس فتيات، وأخذهن إلى الغابة ثم اغتصبوهن".

وأكد أن الشرطة تخصص ثلاثة فرق عمل للمشاركة في التحقيقات والاستجوابات.
وذكر مصدر آخر بالشرطة لبي بي سي أن الفتيات الخمسة تحت حماية الشرطة حتى ظهور نتيجة الفحص الطبي.

ورجح مسؤولون أن الاعتداء الجنسي على الفتيات نفذته مجموعة تتبنى عدائية شديدة "للدخلاء" في المنطقة التي شهدت الحادث.

ووضعت هذه المجموعة، التي تتمتع بدعم شعبي كبير بين سكان المنطقة، لافتات تحذر الزائرين من دخول المنطقة.

وسجلت الإحصائيات وقوع حوالي 40 ألف حادث اغتصاب في الهند خلال عام 2016، كما أشارت تقارير إلى أن هناك الكثير من حالات الاغتصاب التي لا يبلغ عنها خوفا من "الفضيحة".

ويأتي هذا الحادث عقب سلسلة من الحوادث المشابهة، لعل أبرزها اغتصاب وقتل طفلة في الثامنة من العمر بمنطقة كشمير في إبريل/ نيسان الماضي.

وسُلطت الأضواء على ممارسات العنف الجنسي في الهند عقب اغتصاب طالبة في حافلة مدرسة ثم قتلها عام 2012.

 

وكالات

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