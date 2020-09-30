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اشتباكات في ريف السويداء بين اللجان الشعبية ومسلحين

حدثت اشتباكات بين اللجان الشعبية ومسلحين حاولوا الاقتراب من خطوط التماس عند الحدود الإدارية لمحافظة درعا.

ونقلت إذاعة “شام إف إم” عن مصادر أهلية في السويداء أن اشتباكات وقعت بين اللجان الشعبية ومسلحين حاولوا الاقتراب من خطوط التماس على أطراف بلدة القريا قرب الحدود الإدارية مع ريف درعا الشرقي.


وأضافت المصادر أنه بعد هذه الاشتباكات، تمكنت اللجان الشعبية من استعادة 3 نقاط تقدم إليها المسلحون على أطراف البلدة.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أن المسلحين استقدموا تعزيزات من مدينة بصرى الشام في ريف درعا، وأطلقوا قذائف الهاون على قرى ريف السويداء ما أدى لإصابة أحد الأهالي بجروح

 




“شام إف إم”