اشتباكات بين «الحر» و«قسد» في شرقيّ الفرات

اندلعت، ليل أول من أمس، اشتباكات عنيفة بين فصائل «الجيش الحرّ» المدعومة تركياً من جهة، و«قسد» من جهة أخرى، على طول خطوط المواجهة بين الطرفين في قرى: العالية، العريش، القاسمية إلى الشرق والشمال الشرقي لبلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.



جاء هذا إثر شنّ القوات التركية وفصائل «الحرّ» هجوماً على مواقع «قسد» في محيط بلدة تل تمر، ومحيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.



كذلك، أفادت تقارير عن مقتل 5 مسلحين من «قسد»، مساء أول من أمس، جرّاء قصف مدفعي متبادل بينها وبين القوات التركية والفصائل المدعومة تركياً، عند أطراف بلدة تل تمر وطريق أبو رأسين شمالي البلدة. كما استهدف الطيران المُسيّر التركي، في الليلة نفسها، 4 حواجز تابعة لـ«قسد» عند أطراف تل تمر.