استهداف مقر وآلية لميليشيا "قسد" بريفي دير الزور والرقة
استهداف مقر وآلية لميليشيا "قسد" بريفي دير الزور والرقة
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استهداف مقر وآلية لميليشيا "قسد" بريفي دير الزور والرقة

تعرض أحد مقرات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وآلية لها لهجوم بقنبلة وعبوة ناسفة بريفي دير الزور والرقة في ظل تصاعد حالة الغضب والرفض الشعبي لممارسات هذه الميليشيا.


وذكرت مصادر أهلية أن مجهولين استهدفوا بقنبلة يدوية أحد مقرات ميليشيا “قسد” في بلدة أبو حمام في ريف دير الزور الشرقي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المقر.


ولفتت المصادر إلى إصابة عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لهم في محيط بلدة الحوس شرق الرقة.


وقتل وأصيب خلال الأسابيع الماضية عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” باستهداف مقراتهم وآلياتهم ومجموعاتهم بأرياف الرقة ودير الزور والحسكة التي تشهد حالة غضب ورفض شعبي لتلك الميليشيا ظهرت عبر احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطردها جراء الممارسات التي تقوم بها ضد المدنيين وسرقة النفط وخيرات المنطقة تحت غطاء ودعم قوات الاحتلال الأمريكي.