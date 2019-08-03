استعدادا لتصفيات كأس آسيا للناشئين.. معسكر تدريبي مغلق لمنتخب سورية

استعدادا لتصفيات كأس آسيا التي تقام في أيلول القادم انطلق المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب سورية للناشئين بدمشق على أن يستمر مدة أسبوع بإشراف كادر تدريبي وإداري جديد.



وأجرى منتخبنا أول تمريناته على ملعب الفيحاء الرئيسي بحضور 36 لاعبا هم لاعبو المنتخب الذين شاركوا مؤخرا في بطولة غرب آسيا بالأردن إضافة إلى عدد من اللاعبين الذين برزوا في بطولة الجمهورية للأشبال التي انتهت قبل أيام حيث تضمن التدريب تمرينات تحمية إضافة إلى التركيز على تصحيح التمركز بالملعب وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.



ووفقا للمنسق الإعلامي للمنتخب أنور البكر فإن مدرب الفريق محمد عقيل وكادره المساعد بدأ في سباق مع الزمن للوصول إلى تشكيلة متجانسة من اللاعبين حيث يجب عليه اختيار العدد المطلوب خلال أيام قليلة للبدء بالتدريبات مع التشكيلة المنتقاة والاستفادة من الفترة المتبقية قبل خوض التصفيات والتي لا تتجاوز 45 يوما.



ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات عمان وباكستان والسعودية التي تستضيف مباريات المجموعة في مدينة الدمام.



وكان اتحاد كرة القدم أعاد تشكيل الجهاز الإداري والفني لمنتخب الناشئين فضم طلال بركات مشرفا على المنتخب والأرجنتيني خوان ماركوس ترويا مشرفا فنيا ومحمد عقيل مدربا وهشام كردغلي مساعدا للمدرب ومحمد بيروتي مدربا لحراس المرمى والدكتور طارق البناي معدا بدنيا وعبد الوكيل المصري إداريا وأنور البكر منسقا إعلاميا ومحسن العوض معالجا فيزيائيا وشادي الحسين مسؤولا للتجهيزات.



يشار إلى أن تصفيات كأس آسيا تقام بمشاركة 47 منتخبا تم توزيعها على منطقتين جغرافيتين هما الغرب “غرب آسيا والجنوب والوسط” بمشاركة 25 فريقا والشرق “شرق آسيا وآسيان” بمشاركة 22 منتخبا ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.



