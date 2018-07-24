استشهاد 3 أطفال وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة

استشهد 3 أطفال وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في قرية موسى الحولة بريف حماة الجنوبي.

وذكرمصدر ميداني ان انفجار عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون ضمن الأراضي الزراعية في قرية موسى الحولة جنوب حماة قبل إخراجهم إلى شمال سورية تسبب باستشهاد 3 أطفال واصابة آخر بجروح.



وعمد الإرهابيون في ريف حماة إلى تفخيخ الطرقات والأراضي الزراعية بالعبوات الناسفة والألغام قبل اخراجهم إلى شمال سورية في أيار الماضي وذلك لمنع المواطنين من الذهاب إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية حيث يعمل عناصر الهندسة على تمشيط القرى والبلدات لتطهيرها من الألغام.