استشهاد مصور قناة “سما” وإصابة مراسلها بنيران الإرهابيين بريف إدلب

وأفاد مراسلنا أنه خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري ضد تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي الشرقي استهدف إرهابيو التنظيم الفريق الإعلامي لقناة سما الفضائية في محيط قرية ام حارتين ما أدى إلى استشهاد المصور كرم قبيشو وإصابة مراسل القناة الزميل عبد الغني جاروخ بجروح.

وأفاد مراسلنا أنه خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري ضد تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي الشرقي استهدف إرهابيو التنظيم الفريق الإعلامي لقناة سما الفضائية في محيط قرية ام حارتين ما أدى إلى استشهاد المصور كرم قبيشو وإصابة مراسل القناة الزميل عبد الغني جاروخ بجروح.