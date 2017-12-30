استشهاد مصور قناة “سما” وإصابة مراسلها بنيران الإرهابيين بريف إدلب
استشهد مصور قناة سما الفضائية كرم قبيشو واصيب مراسل القناة بجروح بنيران إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وأفاد مراسلنا أنه خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري ضد تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي الشرقي استهدف إرهابيو التنظيم الفريق الإعلامي لقناة سما الفضائية في محيط قرية ام حارتين ما أدى إلى استشهاد المصور كرم قبيشو وإصابة مراسل القناة الزميل عبد الغني جاروخ بجروح.
و تم نقل جاروخ إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم.
وكان استشهد في العاشر من تشرين الأول الماضي المصور في التلفزيون العربي السوري محمد ميلاد بانفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بريف حمص الشرقي كما استشهد الزميل خالد الخطيب مراسل قناة روسيا اليوم في الـ 30 من تموز الماضي بنيران إرهابيي داعش خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري بالريف ذاته.
وشهدت سنوات الحرب الإرهابية على سورية تعرض الكثير من الإعلاميين والمصورين لاعتداءات التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد منهم حيث تعمد هذه التنظيمات الإرهابية إلى استهداف الطواقم والكوادر الإعلامية في محاولة لمنعهم من نقل حقيقة إجرامهم النابع من فكرهم الظلامي وخسائرهم واندحارهم خلال عمليات الجيش العربي السوري والقوى الحليفة.
المصدر: سانا
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