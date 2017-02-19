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استشهاد طفل نتيجة سقوط قذائف أطلقها إرهابيون على حي السحاري في درعا

استشهد طفل جراء قصف المجموعات الارهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الارهاب الدولية بالقذائف الصاروخية حي السحاري بمدينة درعا.

وقصف الإرهابيين المنتشرين في منطقة درعا البلد صباح اليوم حي السحاري بالقذائف الصاروخية ما تسبب “باستشهاد طفل ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

واستشهد أمس الأول 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون جراء اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الاسرائيلى بقذيفة صاروخية على حي الكاشف الشرقي بمدينة درعا.

وتقصف التنظيمات الإرهابية المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي مدينة درعا بالقذائف في محاولة منها للتغطية على الهزائم التي منيت بها في منطقة درعا البلد وللنيل من صمود الأهالي الداعمين للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري.

سانا

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