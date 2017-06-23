اسبانيا: اعتقال دنماركي متورط بتمويل الإرهابيين في سورية

اعتقلت السلطات الاسبانية اليوم إرهابيا دنماركيا لانخراطه في شبكة تقوم بعمليات تمويل للتنظيمات الارهابية في سورية.



وتعيش اسبانيا كغيرها من الدول الأوروبية حالة من الاستنفار الأمني خوفا من ارتداد الارهاب الذي دعمته بعض تلك الدول في سورية والمنطقة بالمال والسلاح والأفراد.



وجاء في بيان لوزارة الداخلية الاسبانية اليوم: إن “المعتقل وهو من أصول مغربية كان منخرطا في جهات تقوم بعمليات تمويل لصالح شبكة إرهابية دولية تورطة في عمليات تجنيد لصالح التنظيمات الإرهابية في سورية”.



وكانت السلطات الاسبانية اعتقلت 172 شخصا بتهم تتعلق بنشاطات إرهابية منذ أن رفعت البلاد التحذير الأمني إلى ما دون الدرجة القصوى في حزيران من عام 2015.

وكالات