ارتقاء 5 يمنيين وإصابة آخرين بنيران مرتزقة العدوان السعودي

ارتقى خمسة يمنيين وأصيب خمسة آخرون اليوم إثر استهدافهم من قبل مرتزقة تحالف العدوان السعودي في محافظتي الحديدة وصعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله: “إن أربعة مواطنين ارتقوا وأصيب خمسة آخرون إثر استهداف مرتزقة النظام السعودي مواطنين كانوا في طريقهم من الدريهمي إلى منطقة كيلو 16 في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة”.

وأشار المصدر إلى إقدام عناصر تابعة للعدوان على قتل بائع غاز في مديرية التحيتا في مدينة صعدة فيما شن طيران العدوان 22 غارة على عدة مناطق حيوية وسكنية يمنية بينها سكن المستشفى الريفي والمقبرة في مديرية الدريهمي ومركز الإرشاد الزراعي.

وكان يمنيان قتلا وأصيبت امرأة وطفلة أمس بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارتهم في الطريق العام بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف.

ويواصل التحالف الذى يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمنيين منذ آذار عام 2015 ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف من المدنيين ودمار وخراب هائلين في البنية التحتية لليمن فضلاً عن حصار جائر أدى إلى انتشار المجاعة والاوبئة وخاصة الكوليرا.