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ارتقاء شهيدين وإصابة 5 أشخاص جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على مدينة القرداحة

ارتقى شهيدان وأصيب 5 أشخاص بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة القرداحة بريف اللاذقية.ارتقاء شهيدين وإصابة 5 أشخاص جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على مدينة القرداحة

حيث استهدفت مجموعات إرهابية منتشرة في أقصى الريف الشمالي للمحافظة منازل المواطنين في مدينة القرداحة بعدد من القذائف الصاروخية أسفرت عن ارتقاء شهيدين وإصابة 5 أشخاص بجروح.

كما تسبب الاعتداء الإرهابي أيضا بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات والبنى التحتية.

وأصيب أمس شخصان بجروح جراء اعتداءات ارهابية بالقذائف الصاروخية على قرية الكفرز بريف اللاذقية.

وتنتشر مجموعات ارهابية في ريف اللاذقية الشمالي يتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الارهاب الدولية وتضم مرتزقة اجانب تسللوا عبر الاراضي التركية بدعم من نظام أردوغان الاخواني.

المصدر: سانا

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