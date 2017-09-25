ارتقاء شهيدين وإصابة 5 أشخاص جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على مدينة القرداحة

ارتقى شهيدان وأصيب 5 أشخاص بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

حيث استهدفت مجموعات إرهابية منتشرة في أقصى الريف الشمالي للمحافظة منازل المواطنين في مدينة القرداحة بعدد من القذائف الصاروخية أسفرت عن ارتقاء شهيدين وإصابة 5 أشخاص بجروح.