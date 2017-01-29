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ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وليلا يكون الجو باردا جدا ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الصقيع والضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح قريبة من معدلاتها ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة .

وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم حيث سجلت بدمشق وريفها..

في سرغايا 36 مم منها 4سم ثلج والزبداني 25 مم منها 1سم ثلج ومضايا 2 مم منها 1سم ثلج وعسال الورد 4 مم وقطنا 5 مم وعقربا 2مم .

وفي محافظة السويداء سجلت في عين العرب 4 مم ومدينة السويداء 2 مم وصلخد 7 مم .

وفي محافظة درعا بلغت كمية الأمطار في مدينة درعا 5ر1 مم وبصرى 5ر2مم.

وفي محافظة حمص في مرمريتا 3 مم والعريضة 9 مم وتلكلخ 4 مم ومدينة حمص 2ر6 مم والمخرم 2 مم والقصير 4ر17مم.

وفي محافظة طرطوس وصلت كمية الأمطار بالقدموس إلى 5 مم والشيخ بدر2مم ومشتى الحلو 3 مم وصافيتا 1 مم وحمام واصل 5ر1 مم.

وفي محافظة الحسكة بلغت كمية الأمطار بالمالكية 14 مم والزهيرية 15 مم وهيمو 12 وعامودا 5ر8 مم والقحطانية 7 مم واليعربية 4مم والقامشلي 2ر6 مم والجوادية 3 مم وأبو قصايب 24 مم وتل حميس 25 مم ورأس العين وتل علو وام مدفع 5 مم ومبروكة 5ر2مم وتل بيدر 8ر3مم و الشدادة 11مم والعريشة 9 مم وأبو راسين 8ر13 مم ومركدة 5ر7 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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