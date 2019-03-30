احتفالية يوم المسرح العالمي في حلب وحمص

"الشموخ" وأيّاً من الكلمات يمكن أن تليق أكثر ب "المسرح" لتصف هذا العملاق العظيم الذي استطاع أن يقف راسخ الأقدام مثبتاً وجوده أمام كل ماطرأ على عوالم الاتصالات والإعلام من تطور وحداثة...



بهذه العبارات وأكثر تمّ إحياء احتفالية يوم المسرح العالمي على خشبة مسرح دار الثقافة بحمص، حيث أكد الأستاذ حسان لباد مدير ثقافة حمص من خلال كلمة الافتتاح التي ألقاها في هذه المناسبة على أهمية المسرح كونه أداة تعبير صادقة عن الرأي العام وأحد أعمدة الإعلام الأساسية التي يجب أن يوّجه لها كل العون والتأييد لتبقى البوصلة التي يُعتمد عليها في تنوير الأجيال القادمة و في خدمة المجتمعات وتقدمها.وأما فيما يتعلق ب"رسالة المسرح" إلى العالم هذه الرسالة التي تحرص على كتابتها كل عام إحدى الشخصيات المسرحية المؤثرة، فقد كانت لهذا الموسم من نصيب المخرج المسرحي الكوبي "كارلوس سيلدران"...



الرسالة التي تُرجمت بكل اللغات لتصل إلى جميع المُحتفلين في العالم، وصلت إلينا اليوم عبر الممثلة" مريم علي" التي قامت بقراءة ملخصها على جميع الحضور بكل ماجاء فيها من تعبير كبير عن بالغ الحب والتقدير والوفاء للمسرح الذي اعتبره المخرج الكوبي كالموطن الذي يجمع الرفقاء وكل من يحتاجه الممثل للوقوف إلى جانبه ومشاركته أصدق اللحظات و المشاعر والطروحات.



احتفالية المسرح العالمي لم تقف عند هذا الحد بل تابعت مضيّها بنجاح مع جمهورها الكريم، عبر تقديم أولى عروض البرنامج المقرر للاحتفالية ممثلة بمسرحية "اللص الشريف" التي أبهرت الجميع بقوة الفكرة والأداء.كل ماسبق تمّ بحضور كل من أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق عمر حورية، ونقيب الفنانين السيد أمين رومية، وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة عن محافظة حمص السيد ضحوك مندو.



وفي حلب أقامت مديرية المسارح والموسيقا مسرح حلب القومي احتفالية يوم المسرح العالمي حيث أفتتح الحفل بعرض مسرحي(مونودراما) بعنوان"كناس" شارك في العرض الدكتور محمد الشيخ والفنان هلال دملخي و الفنانة سلوى جميل إخراج الفنان غسان دهبي وتم تكريم مجموعة من الفنانين المسرحيين من مدينة حلب وبحضور الرفيق أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي القاضي فاضل نجار وعضو قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق سالم شلحاوي والاستاذة ذكرى حجار عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة وأمين شعبة الموظفين الرفيق عماد الصالح ونقيب الفنانين والاستاذ مدير الثقافة ومعاوناه وحشد كبير من المهتمين بالشأن المسرحي ورافق الاحتفالية صور تحية الى الفنانين الراحلين فواز الساجر وبشار القاضي.