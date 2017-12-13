احتفال رياضي في اللاذقية بمناسبة يوم المعوق العالمي

أقامت مؤسسة الأولمبياد الخاص في اللاذقية احتفالا رياضيا بمناسبة يوم المعوق العالمي بمدينة الأسد الرياضية وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية في المحافظة.

وقال المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص طلال برنية في كلمة له خلال الحفل انه يجب زيادة الاهتمام بالرياضات الخاصة ودعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والدولية مشيرا الى اهمية التعاون مع الأهالي والجمعيات الأهلية والاتحاد الرياضي لتوسيع قاعدة الرياضيين وتطوير عمل المؤسسة.

وقال المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص طلال برنية في كلمة له خلال الحفل انه يجب زيادة الاهتمام بالرياضات الخاصة ودعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والدولية مشيرا الى اهمية التعاون مع الأهالي والجمعيات الأهلية والاتحاد الرياضي لتوسيع قاعدة الرياضيين وتطوير عمل المؤسسة.