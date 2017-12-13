احتفال رياضي في اللاذقية بمناسبة يوم المعوق العالمي
أقامت مؤسسة الأولمبياد الخاص في اللاذقية احتفالا رياضيا بمناسبة يوم المعوق العالمي بمدينة الأسد الرياضية وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية في المحافظة.
وقال المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص طلال برنية في كلمة له خلال الحفل انه يجب زيادة الاهتمام بالرياضات الخاصة ودعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والدولية مشيرا الى اهمية التعاون مع الأهالي والجمعيات الأهلية والاتحاد الرياضي لتوسيع قاعدة الرياضيين وتطوير عمل المؤسسة.
من جهتها بينت المسؤولة عن تدريبات لاعبي ولاعبات الأولمبياد الخاص بالمحافظة هيام صالح أن الاحتفال بمناسبة يوم المعوق العالمي الذي يقام سنويا في جميع المحافظات ويتضمن نشاطات رياضية متعددة الهدف منه ادخال الفرحة لقلوب هذه الشريحة من المجتمع وزيادة التوعية حول أهمية الرياضة بالنسبة لهم.
ويمارس ذوو الاحتياجات الخاصة تدريباتهم في اللاذقية بإشراف مدربين متخصصين في صالات مديرية التربية الرياضية في المحافظة وصالات ملعب الباسل المخصصة لألعاب كرة الطاولة والجمباز والريشة الطائرة وكرة الطائرة والطائرة الشاطئية والسباحة.
المصدر: سانا
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