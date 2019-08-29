اتفاق لإقامة معملين لحليب الأطفال والأدوية السرطانية

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، ضرورة إقامة معارض دائمة للصناعات وللمنتجات السورية في إيران وللمنتجات والصناعات الإيرانية في سورية بهدف تعريف مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والزراعية والشعبيىة وغيرها بآخر ما توصلت إليه صناعات ومنتجات البلدين لتغطية حاجة أسواقها من تلك المواد والصناعات.



وأشار النداف، خلال استقباله الدكتور حسن دنائي فر مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع سورية والعراق دنائي فر والوفد المرافق له، إلى الحرص على تقديم مختلف اشكال الدعم والمساندة لكل نشاط يؤدي ويساهم في إقامة شركات أو معامل أو مشاريع استثمارية واقتصادية مشتركة تحقق الخير والمنفعة المشتركة.



بدوره، لفت دنائي فر إلى مشاركة ما يزيد عن 60 شركة إيرانية في معرض دمشق الدولي لرغبتها في إقامة مشاريع استثمارية واقتصادية في سورية.



وأوضح النداف ان من ثمار التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران بناء مطحنة ام الزيتون في السويداء بالتعاون مع خبرات وكفاءات إيرانية والتي سيتم تدشينها قريبا بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية الجارية حاليا وأيضا تجهيز مطحنة سلحب بحماه بالمستلزمات والمعدات اللازمة ، هذه التجهيزات التي يتم شحنها حاليا بالإضافة إلى التعاون في عدد من المشاريع الأخرى التي تتم دراستها كإقامة معمل للتعليب والتوضيب وإقامة مجمع تنموي



من جانبه أكد دنائي ضرورة العمل على تأسيس أول شركة مساهمة يكون أعضاؤها من غرفة التجارة السورية الإيرانية .



كما أعلن أمين سر غرفة التجارة السورية الايرانية مصان النحاس انه تم مؤخرا عقد اتفاقيتين مع رجال اعمال واصحاب فعاليات اقتصادية ايرانيين لانشاء معملين الاول لصناعة حليب الاطفال والثاني لانشاء معمل للادوية السرطانية، حيث تعتبر هاتين الاتفاقيتين من اهم الاتفاقيات التي هدفت لتغطية احتياجات سورية بالكامل من حليب الاطفال و ثم تصدير الفائض من الانتاج والمشروع الثاني انشاء معمل للأدوية السرطانية والأدوية العادية، وقد حظي هذان المشروعان بدعم كبير من القيادتين السورية والايرانية وقدمت لهما تسهيلات كبيرة من قبل الحكومة. السورية وسيتم وصول الات وتجهيزات المعملين بداية العام القادم.



الوطن اون لاين