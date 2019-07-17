اتصالات حماة تبدأ المرحلة الأولى من مشروع إيصال الانترنت إلى المنازل والمكاتب بسرعات عالية

بدأ فرع الشركة السورية للاتصالات بحماة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “اف تي تي اتش” وهي تقنية لـ نقل البيانات والمعلومات داخل أسلاك زجاجية بسرعات عالية جدا تعادل سرعة الضوء لإيصال الانترنت إلى المنازل والمكاتب بسرعات عالية في مدينة حماة وبقيمة تبلغ نحو 24 مليون ليرة سورية.



وأوضح مدير الفرع المهندس منيب الأصفر أنه تم تحديد عدة مواقع ضمن مدينة حماة لتنفيذ هذا المشروع وهي ساحة العاصي وشارع أبي الفداء وشارع صلاح الدين وشارع 8 آذار وأحياء المدينة والبرناوي والشريعة والمنطقة الصناعية وطريق حمص حيث يتضمن مد كوابل ضوئية من المراكز الهاتفية إلى المشتركين وبسرعات عالية تتراوح بين 8 و16ميغا بالثانية لافتا إلى أن من مميزات هذه الخدمة أن سرعة الانترنت تصل بشكل كامل للمشترك ولا تتأثر بالعوامل والظروف الجوية والكهروطيسية التي تؤثر سلبا على الكابلات النحاسية.



وأشار إلى أن الفرع بدأ باستقبال عدد من طلبات المشتركين للحصول على هذه الميزة مبينا أن فرع الشركة يقوم بدراسة مناطق جديدة لتقديم هذه الخدمة في المرحلة الثانية وذلك بالاعتماد على الطلبات المقدمة من المواطنين على أن تشمل المرحلة الثالثة من المشروع في عام 2020 مناطق الريف ومدن المحافظة في محردة والسقيلبية ومصياف وسلمية.



وأضاف إنه يمكن للمشتركين في هذه الخدمة الاستفادة من خدمة مشاهدة القنوات التلفزيونية عبر الانترنت والاستفادة من العروض التي تقدمها الشركة السورية للاتصالات فيما يخص خدمة مشاهدة القنوات التلفزيونية التي يتراوح الاشتراك الشهري فيها ما بين 1700 و3600 ليرة وذلك حسب الباقات.



ويسعى فرع الشركة السورية للاتصالات في حماة إلى تطوير خدمات الهاتف الثابت والانترنت التي يقدمها للمشتركين عبر مشاريع متعددة حيث تم وضع 4500 بوابة انترنت جديدة في الخدمة بعدد من مقاسم المحافظة في شهر أيار الماضي.

سانا