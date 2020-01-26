إيقاف العمل في بناء نقابة المهندسين باللاذقية بعد اكتشاف موقع أثري تحته

تم إيقاف مشروع بناء نقابة المهندسين على الكورنيش الغربي في اللاذقية بعد اكتشاف موقع أثري مكان حفر أساس البناء الشهر الماضي .



ويوجد الموقع على الكورنيش الغربي بجانب المصرف العقاري ومبنى الجمعية المعلوماتية في اللاذقية، ويتكون من عدة غرف محتلفة المساحة يربط بينها ممرات.



وقال مصدر، فضل عدم ذكر اسمه إنه “خلال عمليات حفر أساس بناء نقابة المهندسين الشهر المنصرم على الكورنيش الغربي، لوحظ وجود جدران، وعلى أساسه تم إعلام مديرية الآثار والمتاحف في اللاذقية لتولي الاكتشاف”.



وأكد المصدر حضور خبراء بالاشتراك مع مديرية الآثار والمتاحف في اللاذقية، الذين قاموا بأخذ القياسات والمساحات، ورسم مخطط للموقع، إضافة للبحث عن أية نقوش، وتم أخذ عينات للفحص.



وبين مدير الآثار والمتاحف في اللاذقية المهندس ابراهيم خير بك أن “المديرية لم تنته بعد من دراسة الموقع وبحاجة لبحث أكثر والقيام بدراسة كاملة وافية من قبل المختصين”، مضيفاً أن “نتائج الدراسة تصدر في الأسبوع القادم”.



يذكر أن اللاذقية تحتوي العديد من المواقع الأثرية من قلاع ومدن، ومنها خرجت أبجدية أوغاريت أول أبجدية للعالم بأسره.



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