إنهيار كبير في صفوف مسلحي درعا.. والجيش السوريّ يدخل بلدة الكرك

أكد مصدر إعلامي في سوريا بأن الأجواء في جبهة درعا جنوب سوريا تشير إلى إنهيار كبير في صفوف المسلحين هناك. وأشار المصدر إلى موافقة عدد كبير من المسلحين في قرى بريفي درعا الشمالي والجنوبي على تسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم للدولة السورية، وأضاف أن المصالحة في بلدات “الطيبة وصيدا وأم المياذن ونصيب” تفتح الطريق أمام الجيش السوري لاستعادة معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

في هذه الأثناء أكد مصدر رسمي أردني لوكالة “رويترز” وجود تقارير مؤكدة عن وقف إطلاق نار في جنوب سوريا يفضي إلى مصالحة.

وكان الإعلام الحربيّ أعلن دخول بلدة الكرك في ريف درعا الشماليّ الشرقيّ من الجهة الشمالية وسط مواجهات مع المجموعات المسلّحة المنتشرة في المنطقة.

وأشار مراسل الميادين إلى أنّ السلطات المحلية في درعا وفّرت 3 معابر لخروج المدنيين من مناطق المسلّحين، وفي بلدة إبطع سلّم المسلحون أسلحتهم للجهات المختصة تمهيداً لتسوية أوضاعهم.

أما في بلدات طيبة وصيدا وأم المياذن ونصيب، فقد وافق المسلّحون على تسليم أسلحتهم والدخول في المصالحة.

وثّقت سيطرة الجيش على تلّ حمد وسدّ أبطع والكتيبة 271 غرب مدينة الشيخ مسكين والكتيبة 49 دفاع جوي، وبلدة علما.